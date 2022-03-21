В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на начало 26 суток войны

Военные отметили, что в последние сутки положение и характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели. Так, по группировкам войск врага продолжаются удары, а те пытается удержать захваченные рубежи.

"В то же время фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации. Для оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов противник использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты", - рассказали в Генштабе.

За прошлые сутки подразделениями Воздушных Сил ВСУ было поражено 7 воздушных целей оккупантов (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты). Также наша бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе врага.

Российские войска продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. Враг вывозит в свою страну бытовую, автомобильную технику, продукты питания и прочее. Фиксируются случаи размещения личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.

На территории ОРДЛО оккупанты продолжают осуществлять меры принудительной мобилизации.

"Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации. Причин такой "регистрации" не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий", - говорится в сводке Генштаба.