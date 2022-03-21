В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на начало 26 суток войны

Сегодня начались 26-е сутки противостояния защитников Украины российскому военному вторжению. В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке и ситуации в областях.
Об этом 19 марта сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.
Военные отметили, что в последние сутки положение и характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели. Так, по группировкам войск врага продолжаются удары, а те пытается удержать захваченные рубежи.
"В то же время фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации. Для оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов противник использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты", - рассказали в Генштабе.
За прошлые сутки подразделениями Воздушных Сил ВСУ было поражено 7 воздушных целей оккупантов (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты). Также наша бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе врага.
Российские войска продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. Враг вывозит в свою страну бытовую, автомобильную технику, продукты питания и прочее. Фиксируются случаи размещения личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.
На территории ОРДЛО оккупанты продолжают осуществлять меры принудительной мобилизации.
"Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации. Причин такой "регистрации" не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий", - говорится в сводке Генштаба.
Ранее глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что через область вглубь Украины из РФ пролетела большая группа самолетов. Также он добавил, что бойцы ВСУ нанесли оккупантам существенные потери, уничтожив также российский супермодный танк - "Черный орел".
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