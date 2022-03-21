RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Генштабі ЗСУ розповіли про обстановку на початок 26 доби війни

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сьогодні розпочалася 26-та доба протистояння Захисників України російському військовому вторгненню. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку та ситуацію в областях.

Про це 19 березня повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ.

Військові зазначили, що в останню добу положення і характер дій сил оборони істотних змін не зазнали. Так, по угрупованнях військ ворога тривають удари, а ті намагається утримати захоплені рубежі.

"Водночас, фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації. З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати", - розповіли в Генштабі.

За минулу добу підрозділами Повітряних Сил ЗСУ було уражено 7 повітряних цілей окупантів (1 літак, 4 БПЛА і 2 крилаті ракети). Також наша бомбардувальна і штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили ворога.

Російські війська продовжують терор місцевого населення і мародерство на тимчасово захоплених територіях. Ворог вивозить у свою країну побутову, автомобільну техніку, продукти харчування тощо. Фіксуються випадки розміщення особового складу, озброєння і техніки на об'єктах цивільної інфраструктури.

На території ОРДЛО окупанти продовжують здійснювати заходи примусової мобілізації.

"Так, за наявною інформацією, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади оповіщені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років у місцевий відділ поліції для реєстрації. Причин такої "реєстрації" не пояснюють, хоча це пов'язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправки у райони ведення бойових дій", - йдеться у зведенні Генштабу.

Раніше голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що через область вглиб України з РФ пролетіла велика група літаків. Також він додав, що бійці ЗСУ завдали окупантам суттєвих втрат, знищивши також російський супермодний танк - "Чорний орел".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна Росії проти України