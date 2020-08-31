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В Генштабе ВС Беларуси порекомендовали "не шутить" с армией страны

Беларусь, Понедельник 31 августа 2020 19:59
В Генштабе ВС Беларуси порекомендовали "не шутить" с армией страны
Фото: армия Беларуси (sharknews.ru)
Автор: Максим Зайченко

В армии Беларуси заявили, что не допустят "провокаций против страны". Также в Генштабе порекомендовали "не шутить" с Вооруженными силами Беларуси.

Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС Беларуси, генерал-майор Павел Муравейко, передает "Белта".

"Прапорщики, сержанты, солдаты, старшины - они все преданны своей Родине. Однозначно понимают стоящие перед ними задачи и готовы выполнять свои задачи по предназначению по защите Беларуси. Поэтому я не рекомендовал бы кому-то шутить сегодня с нашей армией, потому что потенциал, который она имеет, достаточно высок и никаких провокаций против нашего государства мы не допустим", - заявил он.

Напомним, преизидент Беларуси Александр Лукашенко не единожды заявлял об угрозе со стороны НАТО после того, как в стране вспыхнули масштабные протесты после выборов главы государства.

При этом в НАТО уже несколько раз опровергали свою активность возле границ Беларуси и призвали Лукашенко мирно урегулировать вопрос с демонстрациями в стране.

В то же время Лукашенко заявляет, что Россия готова предоставить Беларуси военную помощь в случае каких-либо провокаций.

Напомним, сегодня Путин сообщил, что Россия подготовила резерв из силовиков и готова оказать помощь Лукашенко для урегулирования конфликта с белорусами, которые вышли на улицы.

Отметим, кроме этого, Лукашенко обвинил Польшу в планах присоединить Гродненскую область.

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