У Генштабі ЗС Білорусі порекомендували "не жартувати" з армією країни

Фото: армія Білорусі (sharknews.ru)

В армії Білорусі заявили, що не допустять "провокацій проти країни". Також в Генштабі порекомендували "не жартувати" зі Збройними силами Білорусі.

Про це заявив начальник головного оперативного управління Генштабу ЗС Білорусі, генерал-майор Павло Муравейко, передає "Белта".

"Прапорщики, сержанти, солдати, старшини - вони всі віддані своїй Батьківщині. Однозначно розуміють поставлені перед ними завдання і готові виконувати свої завдання за призначенням щодо захисту Білорусі. Тому я б не рекомендував комусь жартувати сьогодні з нашою армією, бо потенціал, який вона має, досить високий і ніяких провокацій проти нашої держави ми не допустимо", - заявив він.

Нагадаємо, преизидент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово заявляв про загрозу з боку НАТО після того, як в країні спалахнули масштабні протести після виборів глави держави.

При цьому в НАТО вже кілька разів спростовували свою активність біля кордонів Білорусі та закликали Лукашенка мирно врегулювати питання з демонстраціями в країні.

Водночас Лукашенко заявляє, що Росія готова надати Білорусі військову допомогу в разі будь-яких провокацій.

Нагадаємо, сьогодні Путін повідомив, що Росія підготувала резерв з силовиків і готова надати допомогу Лукашенко для врегулювання конфлікту з білорусами, які вийшли на вулиці.

Відзначимо, крім цього, Лукашенко звинуватив Польщу в планах приєднати Гродненську область.