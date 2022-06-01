В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах на утро 1 июня

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации на фронтах на начало 98-х суток противостояния российским захватчикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка российско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности определенных соединений и воинских частей.

На Слобожанском направлении враг основные усилия продолжал сосредоточивать на удержании занятых позиций и ведении разведки.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Нанес удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов веселое и Терновая.

На Лиманском направлении враг усилил подразделения и перегруппировал их. При поддержке вертолетов Ка-52, ведет наступление в направлении Лиман - Старый Караван, боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, отдельными подразделениями достиг успеха, закрепляется в центре города.

На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Оккупанты применили штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нырково.

На Запорожском направлении враг проводил инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны. Передислоцировал в район населенного пункта Васильевка к танковому батальону Т-62 и к мотострелковому батальону.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях противник удерживает занятые позиции, наносит огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии.

На Южнобугском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и создании дополнительных рубежей обороны. В районах населенных пунктов Николаевка, Новопавловское и Широкое совершил массированные обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокаду судоходства.

Штормом сорвало с якоря 2 вражеских морских мины. Одну отнесло волнами к берегу Одесской области, где ее обезвредили специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую наши воины взорвали прямо в море.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 9 атак врага, уничтожено 2 танка, 13 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 6 вражеских автомобилей. В Херсонской и Николаевской областях, потери российских оккупантов, кроме военной техники, составили около 70 человек.