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В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах на начало 30 мая

Фото: в Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на начало 96-х суток противостояния российским оккупантам. Захватчики перебрасывают технику города и села, перегруппировывают подразделения и готовят наступления на Славянск из Изюма и Лимана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

На Северском направлении враг нанес авиационные удары по объектам на территории Сумской области в районах населенных пунктов Запсилье, Мирополье и артиллерийский обстрел вблизи Кондратовки.

На Харьковском направлении противник обстрелял районы к северу и северо-востоку от Харькова, а также населенных пунктов Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщева и Победа.

На Славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм - Барвенково, Изюм - Славянск.

В рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений враг переместил во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники.

С целью повышения оперативности опрокидывания войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск.

На Северодонецком направлении противник закрепляется на
северо-восточных и юго-восточных окрестностях Северодонецка. Для усиления группировки войск перебросил с территории РФ боеприпасы и технику.

На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления на направлении Александрополья - Камышеваха.

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на удержании занятых рубежей, сковывании действий ВСУ и предотвращении опрокидывания резервов Сил обороны на другие направления.

Для пополнения утрат группировки войск оккупанты перемещают с местности РФ и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.

На Николаевском направлении с целью проведения наступательных действий по возвращению утраченных позиций противник перебросил отдельные подразделения на определенные направления.

На Криворожском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и ведет контрбатарейную борьбу.

Ранее стало известно, что ВСУ развернули контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции - разделить группировку противника на несколько частей.

По прогнозу американских аналитиков, контрнаступление сорвет планы России по обороне южного направления.

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Генштаб ВСУ