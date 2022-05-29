В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах на начало 29 мая

На Волынском и Полесском направлениях отмечается увеличение количества мероприятий оперативной и боевой подготовки в ходе проверки сил реагирования вооруженных сил Республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Враг обстрелял из минометов позиции Сил обороны в Сумской области.

На Слобожанском направлении захватчики осуществляют систематическое огневое влияние для недопущения дальнейшего продвижения наших подразделений в направлении государственной границы Украины. Оккупанты принимают меры по пополнению потерь вооружения и военной техники.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредоточил на удержании занимаемых рубежей и сдерживании подразделений Сил обороны. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Руські Тишки, Петровка и Тернова. Продолжил мероприятия дистанционного минирования местности на вероятных направлениях действий Сил обороны.

На Славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные усилия сосредоточил на удержании занятых позиций и создании условий для возобновления наступления. Осуществляет пополнение потерь и запасов.

Российские военные осуществляли артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Гусаровка, Великая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и других. Вражеская авиация продолжила наносить авиаудары в районе Долгенького.

На Донецком направлении противник ведет наступательные действия. Активно применяет силы и средства ракетных войск и артиллерии и радиоэлектронной борьбы. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении усиливает группировку. Применил штурмовую авиацию вблизи Дубравы. Пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе города Северодонецка, бои продолжаются. В районе населенного пункта Бобровое враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Силами штурмовой авиации нанес авиационные удары в районе Устиновки.

Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении. При поддержке огня минометов и артиллерии враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка. Успеха не имел, понес потери, отошел. Силами армейской авиации нанес авиаудары вблизи Яковлевки.

На Авдеевском направлении при поддержке артиллерии, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Каменка и Веселое, успеха не имел.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий не проводил, осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры по линии соприкосновения.

На Южнобугском направлении враг, в результате наступательных действий украинских подразделений понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка. Принимает меры по восстановлению утраченных позиций за счет переброски резервов на угрожающие направления.

Российские оккупанты осуществили огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и других.

С целью пополнения потерь враг усиливает группировки снятыми с хранения устаревшими образцами вооружения и военной техники, в частности, танками Т-62 и БМП-1.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

В Приднестровском регионе Республики Молдова продолжаются ограничительные меры, усилена проверка инфраструктуры, транспорта и граждан, усилен контроль за использованием автомобилей оборудованных спецсредствами.

Противник продолжает нести потери. В том числе и санитарные, что обуславливает необходимость создавать дополнительные возможности оказания медицинской помощи.

Так, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым оккупационная администрация распорядилась прекратить прием гражданского населения, чтобы освободить койко-места для раненых. Интенсивно проводится сбор донорской крови.

За прошедшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбито 7 атак врага, уничтожено 1 танк и 6 вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БпЛА типа "Орлан-10". Враг также несет потери и на других направлениях.