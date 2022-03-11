UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Генштабе рассказали, как прошли пятнадцатые сутки войны

Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали об оперативной обстановке в регионах на фронтах на окончание пятнадцатых суток противостояния защитников Украины российским оккупантам.

Об этом 11 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Силы обороны Украины сдерживают наступательную операцию войск РФ по всем направлениям.

На Полесском направлении противник пытается прорвать оборону в районах н.п. Полесское, Кухари, Жовтневое, Андреевка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов и блокировать Киев.

На Сиверском направлении российские оккупанты остановлены при попытке прорвать оборону Чернигова. Не исключается дальнейшее перемещение противника в направлении Броваров с востока.

На Харьковском направлении враг продолжает безуспешные попытки блокировки города с севера. К ведению боевых действий в районе Харькова привлечены стрелковые полки, сформированные за счет российских резервистов.

На Донецком и Таврическом направлениях российские войска сосредоточивают усилия на захвате Мариуполя и Северодонецка.

На Южнобузском направлении враг пытался закрепиться на достигнутых рубежах, установить контроль над Николаевом и развить наступление в направлениях на Запорожье и Кривой Рог. Оккупанты остановлены, деморализованы и несут значительные потери.

В Черноморской и Азовской операционных зонах погодные условия были на стороне Украины и заставили российские корабли вернуться в военно-морские базы и пункты базирования.

"В течение дня оккупанты пытались закрепиться на захваченных рубежах, осуществляли перегруппировку войск, восстанавливали боеспособность, пополняли запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В связи со значительными потерями личного состава и снижением темпов наступления противник продолжает формирование резерва на территории РФ", - рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал, что за время войны в плен попали 250-300 российских "срочников".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна России против Украины