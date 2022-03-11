У Генштабі розповіли, як минула п'ятнадцята доба війни

Сили оборони України стримують наступальну операцію військ РФ по всіх напрямках.

На Поліському напрямку противник намагається прорвати оборону в районах н.п. Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ.

На Сіверському напрямку російські окупанти зупинені при спробі прорвати оборону Чернігова. Не виключається подальше переміщення противника в напрямку Броварів зі сходу.

На Харківському напрямку ворог продовжує безуспішні спроби блокування міста з півночі. До ведення бойових дій в районі Харкова залучені стрілецькі полки, сформовані за рахунок російських резервістів.

На Донецькому і Таврійському напрямках російські війська зосереджують зусилля на захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька.

На Південнобузькому напрямку ворог намагався закріпитися на досягнутих рубежах, встановити контроль над Миколаєвом і розвинути наступ у напрямках на Запоріжжя і Кривий Ріг. Окупанти зупинені, деморалізовані та несуть значні втрати.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах погодні умови були на боці України та змусили російські кораблі повернутися у Військово-морські бази і пункти базування.

"Протягом дня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. У зв'язку зі значними втратами особового складу та зниження темпів наступу противник продовжує формування резерву на території РФ", - розповіли в Генштабі.