RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Генштабі розповіли, як минула п'ятнадцята доба війни

Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про оперативну обстановку в регіонах на фронтах на закінчення п'ятнадцятої доби протистояння захисників України російським окупантам.

Про це 11 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Сили оборони України стримують наступальну операцію військ РФ по всіх напрямках.

На Поліському напрямку противник намагається прорвати оборону в районах н.п. Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ.

На Сіверському напрямку російські окупанти зупинені при спробі прорвати оборону Чернігова. Не виключається подальше переміщення противника в напрямку Броварів зі сходу.

На Харківському напрямку ворог продовжує безуспішні спроби блокування міста з півночі. До ведення бойових дій в районі Харкова залучені стрілецькі полки, сформовані за рахунок російських резервістів.

На Донецькому і Таврійському напрямках російські війська зосереджують зусилля на захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька.

На Південнобузькому напрямку ворог намагався закріпитися на досягнутих рубежах, встановити контроль над Миколаєвом і розвинути наступ у напрямках на Запоріжжя і Кривий Ріг. Окупанти зупинені, деморалізовані та несуть значні втрати.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах погодні умови були на боці України та змусили російські кораблі повернутися у Військово-морські бази і пункти базування.

"Протягом дня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. У зв'язку зі значними втратами особового складу та зниження темпів наступу противник продовжує формування резерву на території РФ", - розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, раніше радник глави ОПУ Олексій Арестович розповів, що за час війни у полон потрапили 250-300 російських "строковиків".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна Росії проти України