В Генштабе рассказали, как прошли 18-е сутки войны

Оканчиваются восемнадцатые сутки противостояния защитников Украины российскими оккупационным войскам. В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах в регионах и об оперативной обстановке.

Об этом 14 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Противник для наращивания группировок в Полесском, Таврическом и Южнобужском операционных районах осуществляет формирование и проводит перемещение стратегических резервов в наши границы.

На Волынском направлении войска РФ проводили демонстрационные действия подразделениями из состава ВС Беларуси вдоль украинской госграницы.

На Полесском направлении подразделения оккупационных войск проводили мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, совершенствовали логистическое обеспечение. В целях исключения внезапности действий со стороны ВСУ противник активно ведет разведку.

На Сиверском направлении противник сосредоточился на перегруппировке, пополнении запасов, подготовке к возобновлению наступления в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, совершает перегруппировку войск и предпринимает попытки возобновить наступательные действия на Харьков и Сумы.

На Изюмском направлении в результате активных наступательных действий украинских защитников противник понес потери в районе н.п. Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступил.

На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия, сосредотачивая основные усилия на продвижении в направлении Северодонецка. Безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь.

На Южнобужском направлении противник пытается вести рейдовые действия и закрепиться на достигнутых рубежах.