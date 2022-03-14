В Генштабе рассказали, как прошли 18-е сутки войны
Оканчиваются восемнадцатые сутки противостояния защитников Украины российскими оккупационным войскам. В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах в регионах и об оперативной обстановке.
Об этом 14 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Противник для наращивания группировок в Полесском, Таврическом и Южнобужском операционных районах осуществляет формирование и проводит перемещение стратегических резервов в наши границы.
На Волынском направлении войска РФ проводили демонстрационные действия подразделениями из состава ВС Беларуси вдоль украинской госграницы.
На Полесском направлении подразделения оккупационных войск проводили мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, совершенствовали логистическое обеспечение. В целях исключения внезапности действий со стороны ВСУ противник активно ведет разведку.
На Сиверском направлении противник сосредоточился на перегруппировке, пополнении запасов, подготовке к возобновлению наступления в направлении Броваров.
На Слобожанском направлении враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, совершает перегруппировку войск и предпринимает попытки возобновить наступательные действия на Харьков и Сумы.
На Изюмском направлении в результате активных наступательных действий украинских защитников противник понес потери в районе н.п. Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступил.
На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия, сосредотачивая основные усилия на продвижении в направлении Северодонецка. Безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь.
На Южнобужском направлении противник пытается вести рейдовые действия и закрепиться на достигнутых рубежах.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили под Мелитополем около 200 единиц техники и штаб оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!