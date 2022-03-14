У Генштабі розповіли, як минула 18-та доба війни

Закінчуються вісімнадцяту добу протистояння захисників України російськими окупаційним військам. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах в регіонах і про оперативну обстановку.

Про це 14 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Противник для нарощування угруповань у Поліському, Таврійському та Південнобузькому операційних районах здійснює формування та проводить переміщення стратегічних резервів у наші кордони.

На Волинському напрямку війська РФ проводили демонстраційні дії підрозділами зі складу ЗС Білорусі вздовж українського держкордону.

На Поліському напрямку підрозділи окупаційних військ проводили заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ, удосконалювали логістичне забезпечення. З метою виключення раптовості дій з боку ЗСУ противник активно веде розвідку.

На Сіверському напрямку противник зосередився на перегрупуванні, поповненні запасів, підготовці до відновлення наступу в напрямку Броварів.

На Слобожанському напрямку ворог намагається закріпитися на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ і робить спроби відновити наступальні дії на Харків і Суми.

На Ізюмському напрямку в результаті активних наступальних дій українських захисників противник зазнав втрат в районі н.п. Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворожі підрозділи намагаються вести штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на просуванні в напрямку Сєвєродонецька. Безуспішними залишаються спроби захопити Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник намагається вести рейдові дії та закріпитися на досягнутих рубежах.