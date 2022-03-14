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У Генштабі розповіли, як минула 18-та доба війни

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Понеділок 14 березня 2022 00:29
У Генштабі розповіли, як минула 18-та доба війни Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Закінчуються вісімнадцяту добу протистояння захисників України російськими окупаційним військам. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах в регіонах і про оперативну обстановку.

Про це 14 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Противник для нарощування угруповань у Поліському, Таврійському та Південнобузькому операційних районах здійснює формування та проводить переміщення стратегічних резервів у наші кордони.

На Волинському напрямку війська РФ проводили демонстраційні дії підрозділами зі складу ЗС Білорусі вздовж українського держкордону.

На Поліському напрямку підрозділи окупаційних військ проводили заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ, удосконалювали логістичне забезпечення. З метою виключення раптовості дій з боку ЗСУ противник активно веде розвідку.

На Сіверському напрямку противник зосередився на перегрупуванні, поповненні запасів, підготовці до відновлення наступу в напрямку Броварів.

На Слобожанському напрямку ворог намагається закріпитися на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ і робить спроби відновити наступальні дії на Харків і Суми.

На Ізюмському напрямку в результаті активних наступальних дій українських захисників противник зазнав втрат в районі н.п. Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворожі підрозділи намагаються вести штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на просуванні в напрямку Сєвєродонецька. Безуспішними залишаються спроби захопити Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник намагається вести рейдові дії та закріпитися на досягнутих рубежах.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили під Мелітополем близько 200 одиниць техніки і штаб окупантів.

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