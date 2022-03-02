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У Генштабі розповіли про підготовку Білорусі вступити у війну проти України

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Середа 02 березня 2022 02:16
У Генштабі розповіли про підготовку Білорусі вступити у війну проти України Фото: білоруські війська скупчуються біля кордону України (president.gov.by)
Автор: Володимир Костирін

По українських цивільних і військових об'єктах з території Білорусі систематично завдаються ракетні удари з самого початку війни Росії проти нашої країни, в яку Москва хоче відкрито втягнути Мінськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

"Республіка Білорусь, будучи сателітом РФ надає допомогу у розміщенні на своїй території військ та озброєння противника. В подальшому, імовірно, може підтримати російських загарбників у російсько-українській війні та сприяти досягненню цілей окупантів", - йдеться у публікації.

Зафіксовано, що з 24 лютого з Білорусі ведуться ракетні обстріли території України, і удари наносяться по військових і цивільних об'єктах.

"На сьогодні відзначається, що білоруські війська приведені у бойову готовність та знаходяться в районах зосередження максимально наближених до державного кордону України", - розповіли в Генштабі.

За даними розвідки, протягом поточної доби була помічена значна активність авіаційної техніки.

Також було зафіксовано рух колон автомобільної техніки з продовольством і боєприпасами в районі населених пунктів Барановичи, Ляховичи та Пінськ.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони заявило про підготовку Росією свідомої провокації для виправдання використання білоруських військ в Україні.

Додамо, перед цим у ЗСУ розповіли, як розпізнати білоруські війська, які зайшли в Чернігівську область.

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