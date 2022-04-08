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В Генштабе рассказали о подготовке подразделений врага. В Беларуси могут набирать "добровольцев"

Новина українською →
Пятница 08 апреля 2022 07:46
В Генштабе рассказали о подготовке подразделений врага. В Беларуси могут набирать "добровольцев" Фото: РФ пытается отправить белорусов на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в Беларуси российская сторона, которая понесла серьезные потери в силе и технике в Украине, хочет собрать "добровольцев", чтобы тоже бросить их на войну против нашей страны.

Об этом 8 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, на территории республики беларусь осуществляется отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что такая информация еще уточняется.

Сейчас ВС Беларуси проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны.

Сообщается, что для усиления охраны границы с Украиной в Беларуси были привлечены до четырех батальонных тактических групп.

В Генштабе также рассказали, что остается вероятность нанесения ракетных и авиаударов с территории Беларусь по украинским объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В РФ сейчас завершается восстановление боеспособности подразделений Центрального военного в районах Брянской и Курской областей.

Отдельные подразделения из состава 6-й, 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов проводят оперативные оборудования территории.

"Основное внимание уделяется восстановлению участков железной дороги из города Купянск в города Харьков, Изюм и Сватово. Для этого привлечены подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа из Ярославля", - говорится в сводке Генштаба.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали о вероятности отправки РФ своих войск с непризнанного Приднестровья на войну в Украину.

Также сообщалось, что Сумскую область полностью освободили от российских оккупантов, при этом многие районы еще предстоит разминировать.

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