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У Генштабі розповіли про підготовку підрозділів ворога. У Білорусі можуть набирати "добровольців"

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П'ятниця 08 квітня 2022 07:46
У Генштабі розповіли про підготовку підрозділів ворога. У Білорусі можуть набирати "добровольців" Фото: РФ намагається відправити білорусів на війну проти України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в Білорусі російська сторона, яка зазнала серйозних втрат в силі та техніці в Україні, хоче зібрати "добровольців", щоб теж кинути їх на війну проти нашої країни.

Про це 8 квітня повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, на території республіки біларусь здійснюється відбір так званих “добровольців” із числа білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії", - йдеться в повідомленні. При цьому зауважується, що така інформація ще уточнюється.

Наразі ЗС Білорусі проводять заходи оперативної та бойової підготовки на полігонах по всій території країни.

Повідомляється, що для посилення охорони кордону з Україною в Білорусі були залучені до чотирьох батальйонних тактичних груп.

У Генштабі також розповіли, що залишається ймовірність нанесення ракетних і авіаударів з території Білорусь по українських об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

У РФ зараз завершується відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового в районах Брянської та Курської областей.

Окремі підрозділи зі складу 6-ї, 20-ї загальновійськової армії, 1-ї танкової армії, берегових військ Балтійського і Північного флотів проводять оперативні обладнання території.

"Основна увага приділяється відновленню ділянок залізниці з міста Куп’янськ до міст Харків, Ізюм та Сватове. Для цього залучено підрозділи залізничних військ 38-ї окремої залізничної бригади Західного військового округу з Ярославля", - йдеться у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ розповіли про ймовірність відправки РФ своїх військ з невизнаного Придністров'я на війну в Україну.

Також повідомлялося, що Сумську область повністю звільнили від російських окупантів, при цьому багато районів ще належить розмінувати.

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