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В Генштабе рассказали об оперативной обстановке на 36-й день войны

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали о ситуации на фронтах и об оперативной обстановке по состоянию на начало 36-х суток противостояния защитников Украины российскому вторжению.

Об этом 31 марта сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на оставленных врагом территориях Киевской области фиксируются нередкие случаи минирования территории и зданий местных жителей.

Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. По всем направлениям противник успешно сдерживается бойцами ВСУ, на отдельных - наши войска осуществляют успешные контратаки.

Группировка сил ООС на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбила 5 вражеских атак. Украинские военные уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем. Также враг понес потери и в живой силе.

"Руководством российской федерации рассматривается вопрос о формировании на временно занятых территориях оккупационных органов власти. По имеющейся информации, на территории рф осуществляется отбор сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены на территорию Украины", - говорится в сводке.

По данным нашего Генштаба, оккупанты для реализации сценария по созданию на территории Херсонской области "ХНР" привлекают сотрудников ФСБ, 652 группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления российского генерального штаба.

У вражеских войск остается низкое морально-психологическое состояние, и есть тенденции к ухудшению.

"По имеющейся информации, в подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, в связи с неисполнением приказа о ведении боевых действий, от должностей отстранены два командирова взводов. Для проведения разъяснительной работы в район выполнения боевых задач БТГр части в Ясиновке Донецкой области запланировано прибытие заместителя командира бригады по военно-политической работе", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, в соединениях и частях Балтийского флота, в частности, 79-й отдельной мотострелковой бригаде 11-го армейского корпуса, отмечаются многочисленные случаи отказа от дальнейшего прохождения службы и нежелания подписывать контракты военнослужащими срочной службы.

На территории Беларуси зафиксировано перемещение российской военной техники. По всей вероятности - с целью перегруппировки подразделений, создания резерва для восполнения потерь в живой силе, вооружении и технике.

Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей - 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты. Наша авиация также продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ назвали потери РФ среди высшего военного руководства.

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