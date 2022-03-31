В Генштабе назвали потери РФ среди высшего военного руководства (список)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали, сколько высших офицеров и военных руководителей потеряла армия РФ с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
"По имеющейся информации, командование вооруженных сил российской федерации с началом вооруженной агрессии против Украины потеряло несколько военных руководителей из состава высших офицеров", - говорится в сообщении.
Ниже представлен их список:
- командующий 1-й танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель, был снят с должности;
- командующий 6-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Владислав Ершов, был сняты с должности и арестован;
- начальник штаба - заместитель командующего 35-й общевойсковой армией генерал-майор Сергей Нырков, был тяжело ранен;
- начальник штаба - заместитель командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майор Андрей Серицкий, был тяжело ранен;
- заместитель командующего 41 общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Суховецкий, погиб;
- командующий 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Яков Рязанцев, погиб;
- командующий 58-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Михаил Зуско, снят с должности и арестован.
Также сообщалось, что недавно бойцы ВСУ ликвидировали под Харьковом командира российской 200-й бригады Дениса Курило.
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