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В Генштабе назвали потери РФ среди высшего военного руководства (список)

Новина українською →
Четверг 31 марта 2022 01:34
В Генштабе назвали потери РФ среди высшего военного руководства (список) Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, сколько высших офицеров и военных руководителей потеряла армия РФ с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, командование вооруженных сил российской федерации с началом вооруженной агрессии против Украины потеряло несколько военных руководителей из состава высших офицеров", - говорится в сообщении.

Ниже представлен их список:

  • командующий 1-й танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель, был снят с должности;
  • командующий 6-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Владислав Ершов, был сняты с должности и арестован;
  • начальник штаба - заместитель командующего 35-й общевойсковой армией генерал-майор Сергей Нырков, был тяжело ранен;
  • начальник штаба - заместитель командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майор Андрей Серицкий, был тяжело ранен;
  • заместитель командующего 41 общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Суховецкий, погиб;
  • командующий 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Яков Рязанцев, погиб;
  • командующий 58-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Михаил Зуско, снят с должности и арестован.

Также сообщалось, что недавно бойцы ВСУ ликвидировали под Харьковом командира российской 200-й бригады Дениса Курило.

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