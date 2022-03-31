У Генштабі розповіли про оперативну обстановку на 36-й день війни

Зазначається, що на залишених ворогом територіях Київської області фіксуються нерідкі випадки мінування території і будівель місцевих жителів.

Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках противник успішно стримується бійцями ЗСУ, на окремих - наші війська здійснюють успішні контратаки.

Угруповання сил ООС на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбила 5 ворожих атак. Українські військові знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем. Також ворог зазнав втрат і в живій силі.

"Керівництвом російської федерації розглядається питання формування на тимчасово зайнятих територіях окупаційних органів влади. За наявною інформацією, на території рф здійснюється відбір співробітників силових структур, прокуратур та судів, які в подальшому будуть направлені на територію України", - йдеться у зведенні.

За даними нашого Генштабу, окупанти для реалізації сценарію зі створення на території Херсонської області "ХНР" залучають співробітників ФСБ, 652 групи інформаційно-психологічних операцій і офіцерів 12-го Головного управління російського генерального штабу.

У ворожих військ залишається низький морально-психологічний стан, і є тенденції до погіршення.

"За наявною інформацією, у підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу, у зв’язку з невиконанням наказу щодо ведення бойових дій, від посад усунуто двох командирів взводів. Для проведення роз’яснювальної роботи, до району виконання бойових завдань БТГр частини в Ясинівці Донецької області, заплановано прибуття заступника командира бригади з воєнно-політичної роботи", - розповіли в Генштабі.

Крім того, в з'єднаннях і частинах Балтійського флоту, зокрема, 79-й окремій мотострілецькій бригаді 11-го армійського корпусу, відзначаються численні випадки відмови від подальшого проходження служби і небажання підписувати контракти військовослужбовцями строкової служби.

На території Білорусі зафіксовано переміщення російської військової техніки. Цілком ймовірно - з метою перегрупування підрозділів, створення резерву для заповнення втрат у живій силі, озброєнні та техніці.

Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей - 4 літаки, БПЛА і 2 крилаті ракети. Наша авіація також продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки і живої сили російських окупантів.