Украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов
Украинские войска за 16 дней уничтожили 2593 единицы вражеской техники, которая оценивается в 5 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оценку Forbes Украина.
Отмечается, что среди этой техники 58 самолетов, 83 вертолета, 363 танка и 1205 боевых бронированных машин (ББМ).
К тому же 47% общих потерь пришлось на самолеты и вертолеты, 29% - на танки, 14% - на боевые бронированные машины.
Также разрушенные танки стоили России 1,5 млрд долл, а ББМ - 0,7 млрд долл., самолеты и вертолеты вместе - 2,4 млрд долл.
Украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов (forbes)
Ранее мы сообщали, что украинские военные показали, как Bayraktar сжег вражеский "Ураган".
Также мы писали, что под Киевом бойцы терробороны сожгли пять единиц техники оккупантов.
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