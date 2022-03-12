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Украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов

Новина українською →
Украина, Суббота 12 марта 2022 18:02
Украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов ВСУ уничтожили техники врага на 5 миллиардов (t.me.suspilnechernihiv)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские войска за 16 дней уничтожили 2593 единицы вражеской техники, которая оценивается в 5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оценку Forbes Украина.

Отмечается, что среди этой техники 58 самолетов, 83 вертолета, 363 танка и 1205 боевых бронированных машин (ББМ).

К тому же 47% общих потерь пришлось на самолеты и вертолеты, 29% - на танки, 14% - на боевые бронированные машины.

Также разрушенные танки стоили России 1,5 млрд долл, а ББМ - 0,7 млрд долл., самолеты и вертолеты вместе - 2,4 млрд долл.

Украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов

Украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов (forbes)

Ранее мы сообщали, что украинские военные показали, как Bayraktar сжег вражеский "Ураган".

Также мы писали, что под Киевом бойцы терробороны сожгли пять единиц техники оккупантов.

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