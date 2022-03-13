У Генштабі розповіли про оперативну обстановку на 19-й день війни

Розпочався дев'ятнадцятий день протистояння українських захисників російським окупантам. У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про оперативну обстановку на фронтах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Зазначається, що стан, положення і характер дій оборони залишився без істотних змін.

"Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА", - розповіли в Генштабі.

Війська РФ продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб - розміщують підрозділи та техніку на об'єктах підвищеної небезпеки, обстрілюють мирне населення, влаштовують незаконні перевірки особистих речей і обшуки серед місцевих жителів, переодягається в цивільний одяг і форму ЗСУ

"Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними Силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів", - йдеться в повідомленні.

Також є інформація, що на території Білорусі в медустановах південно-східного регіону зараз лікують велику кількість поранених російських окупантів. При цьому запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає.

"Задіюються резерви накопичені для громадян Республіки Білорусь - близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ. Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення", - повідомляють у Генштабі.