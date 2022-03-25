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В Генштабе рассказали об обстановке на фронтах на начало 30-х суток войны

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 06:57
В Генштабе рассказали об обстановке на фронтах на начало 30-х суток войны Фото: украинские военные (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, как изменилась ситуация на фронтах утром в пятницу, и проинформировали об оперативной обстановке в областях на начало 30-х суток противостояния защитников Украины российскому военному вторжению.

Об этом 25 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Отмечается, что группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Также украинские военные ведут устойчивую оборонительную операцию на Донецком, Слобожанском и части Таврического направлений в обозначенной операционной зоне. Защитники Украины сосредотачивают основные усилия на недопущении прорыва противника.

На Волыни главные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии госграницы.

На Сиверщине продолжается ведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении на Киев.

Защитники Киева продолжают отражение наступления оккупантов, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.

На Юге продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне, также проводится стабилизационная операция, выполняются задачи терробороны.

"Российские террористические войска продолжают вести боевые деяния, сознательно нарушая нормы интернационального гуманитарного права и правила ведения войны", - отметили в Генштабе.

За предыдущие сутки ВСУ отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Потери оккупантов в живой силе составили более 200 солдат.

Украинскими подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 самолета и 2 БПЛА противника

Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты. Наша авиация осуществляла патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, ударная авиация оказывала огневое воздействие по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск врага.

Ранее украинская разведка проинформировала, что увеличивается количество случаев, когда российские военные переходят на сторону ВСУ.

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