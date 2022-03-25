У Генштабі розповіли про обстановку на фронтах на початок 30-ї доби війни

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, як змінилася ситуація на фронтах вранці в п'ятницю, і поінформували про оперативну обстановку в областях на початок 30-ї доби протистояння захисників України російському військовому вторгненню.

Про це 25 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було уражено 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА і 4 крилаті ракети. Наша авіація здійснювала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ і об'єктів, ударна авіація здійснювала вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога.

За попередню добу ЗСУ відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки та 9 артилерійських систем. Втрати окупантів у живій силі склали понад 200 солдатів.

"Російські терористичні війська продовжують вести бойові діяння, свідомо порушуючи норми інтернаціонального гуманітарного права і правила ведення війни", - зазначили в Генштабі.

На Півдні триває ведення оборонної операції в певній операційній зоні, також проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання терроборони.

Захисник Києва продовжують відбиття наступу окупантів, нанесення йому вогневого ураження і стійке утримання всіх певних рубежів оборони.

На Сіверщині триває ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ.

На Волині головні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті держкордону.

Також українські військові ведуть стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків у визначеній операційній зоні. Захисники України зосереджують основні зусилля на недопущенні прориву противника.

Зазначається, що угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках .

Раніше українська розвідка поінформувала, що збільшується кількість випадків, коли російські військові переходять на бік ЗСУ.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!