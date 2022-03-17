В Генштабе призывают не распространять в сети точной информации о нахождении бомбоубежищ

Россия уже 22-й день разрушает украинские города и убивает мирных людей. Поэтому украинцев призывают не распространять в сети информацию о точном нахождении бомбоубежищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Все для того, чтобы враг не смог получить информации для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, призывают исключить фото и видеофиксацию в сети. К тому же нужно исключить точную информацию с территориальной привязкой бомбоубежищ (мест укрытия гражданского населения).

"Максимально ограничить освещение персональных данных, фотографий, содержащих лица офицерского состава (командиров подразделений), геолокаційної, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач", - говорится в сообщении.

Также противник пытается распространять фейки по всем доступным каналам коммуникаций.

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали уроженца России, в телефоне которого были фото позиций ВСУ.

Также мы писали, что СБУ поймала хакера, который обеспечивал оккупантам мобильную связь в Украине.

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