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СБУ поймала хакера, который обеспечивал оккупантам мобильную связь в Украине

Новина українською →
Киев, Вторник 15 марта 2022 10:16
СБУ поймала хакера, который обеспечивал оккупантам мобильную связь в Украине Фото: СБУ поймала хакера, который обеспечивал оккупантам мобильную связь в Украине (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины задержала хакера, который обеспечивал российским оккупантам мобильную связь в нашей стране. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как выяснили правоохранители, с помощью этого коллаборанта враг:

  • анонимно совершал телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны оккупантов в Украине;
  • рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов;
  • передавал команды и указания передовым группам войск РФ.

СБУ установила, что за один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них - от высшего руководства вражеской армии.

Сейчас коллаборант задержан, у него изъято все оборудование.

Фото: СБУ поймала хакера, который обеспечивал оккупантам мобильную связь в Украине (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ в Волынской области спецслужба разоблачила агента из "спящего резерва" ФСБ.

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