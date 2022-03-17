В Генштабе призывают не распространять в сети точной информации о нахождении бомбоубежищ
Россия уже 22-й день разрушает украинские города и убивает мирных людей. Поэтому украинцев призывают не распространять в сети информацию о точном нахождении бомбоубежищ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Также противник пытается распространять фейки по всем доступным каналам коммуникаций.
"Максимально ограничить освещение персональных данных, фотографий, содержащих лица офицерского состава (командиров подразделений), геолокаційної, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач", - говорится в сообщении.
Кроме того, призывают исключить фото и видеофиксацию в сети. К тому же нужно исключить точную информацию с территориальной привязкой бомбоубежищ (мест укрытия гражданского населения).
Все для того, чтобы враг не смог получить информации для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре.
Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали уроженца России, в телефоне которого были фото позиций ВСУ.
Также мы писали, что СБУ поймала хакера, который обеспечивал оккупантам мобильную связь в Украине.
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