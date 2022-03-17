В Генштабе призывают не распространять в сети точной информации о нахождении бомбоубежищ

Украинцев призывают не распространять информацию о нахождении бомбоубежищ (facebook.com.kyivcity.gov.ua)

Россия уже 22-й день разрушает украинские города и убивает мирных людей. Поэтому украинцев призывают не распространять в сети информацию о точном нахождении бомбоубежищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.