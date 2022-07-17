В Генштабе предупредили украинцев об угрозе ракетных ударов по южным областям

Существует высокая угроза нанесения ракетных ударов по южным областям Украины со стороны российсих войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Отмечается, что россияне проводят разведку беспилотниками на Южнобужском направлении. После этого оккупанты могут нанести ракетные удары по объектам критической инфраструктуры региона.

При этом постоянный обстрел гражданской и военной инфраструктуры населенных пунктов Одесской, Николаевской и Херсонской областей продолжается.