В Генштабе предупредили украинцев об угрозе ракетных ударов по южным областям

Существует высокая угроза нанесения ракетных ударов по южным областям Украины со стороны российсих войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Отмечается, что россияне проводят разведку беспилотниками на Южнобужском направлении. После этого оккупанты могут нанести ракетные удары по объектам критической инфраструктуры региона.
При этом постоянный обстрел гражданской и военной инфраструктуры населенных пунктов Одесской, Николаевской и Херсонской областей продолжается.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты в Херсонской области боятся ударов украинских войск, поэтому передислоцировались ближе к гражданским.
Также мы писали, что российские войска утром нанесли массированные ракетные удары по Николаеву. В результате вражеских атак произошли пожары на двух предприятиях.
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