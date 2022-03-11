В Генштабе показали устаревшую экипировку российских оккупантов

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали экипировку российских военных. Оказалось, что комплекты Вооруженных сил РФ несколько устарели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

На опубликованных фото можно заметить одежду и советскую шапку-ушанку "пиксель". Кроме того, в комплектах также были тапочки, каски и противогазы.

"Вторая армия мира - бутафория. Экипировка "освободителей". Они хотят, чтобы и мы так жили?"- отметили в Генштабе.