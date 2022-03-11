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В Генштабі показали застаріле екіпірування російських окупантів

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Україна, П'ятниця 11 березня 2022 09:36
В Генштабі показали застаріле екіпірування російських окупантів Фото: в Генштабі показали екіпірування військових РФ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Генеральному штабі Збройних сил України показали екіпірування російських військових. Виявилося, що комплекти Збройних сил РФ дещо застарілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ВСУ.

На опублікованих фото можна помітити одяг та радянську шапку-вуханку "піксель". Крім того, в комплектах також були капці, каски та протигази.

"Друга армія світу - бутафорія. Екіпірування "асвабадітєлєй". Вони хочуть, щоб і ми так жили?" - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше в Генштабі заявили, що російські військові деморалізовані чутками про неспроможність РФ платити.

Також вчора ЗСУ показали нових російських окупантів, які масово здаються в полон.

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