В Генштабі показали застаріле екіпірування російських окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ВСУ .

На опублікованих фото можна помітити одяг та радянську шапку-вуханку "піксель". Крім того, в комплектах також були капці, каски та протигази.

"Друга армія світу - бутафорія. Екіпірування "асвабадітєлєй". Вони хочуть, щоб і ми так жили?" - зазначили в Генштабі.