В Генштабі показали застаріле екіпірування російських окупантів
В Генеральному штабі Збройних сил України показали екіпірування російських військових. Виявилося, що комплекти Збройних сил РФ дещо застарілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ВСУ.
На опублікованих фото можна помітити одяг та радянську шапку-вуханку "піксель". Крім того, в комплектах також були капці, каски та протигази.
"Друга армія світу - бутафорія. Екіпірування "асвабадітєлєй". Вони хочуть, щоб і ми так жили?" - зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, раніше в Генштабі заявили, що російські військові деморалізовані чутками про неспроможність РФ платити.
Також вчора ЗСУ показали нових російських окупантів, які масово здаються в полон.
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