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В Генштабе ответили на слухи о конфликте между руководством: не допускаем расколов

Фото: Генштаб опроверг заявления о конфликте между руководством (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Генштаб ВСУ отрицает любой раскол между руководством страны. Военные назвали такие сообщения провокациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Военные отметили, что армия и руководство делают все возможное для обороны Украины и не имеют конфликтов.

"Мы руководствуемся принципом единоначалия и не допускаем внутри военного коллектива расколов. Любые политические спекуляции вокруг конкретных действий на том или ином направлении и откровенно провокационная попытка втянуть в это высшее военно-политическое руководство государства недопустимы", - говорится в сообщении.

При этом Генштаб обратился к блогерам и другим пользователям соцсетей с призывом не распространять фейки о якобы конфликте, поскольку это приводит к общественному недоразумению.

Напомним, недавно заместитель министр обороны Анна Маляр призвала украинцев не доверять публикациям об ВСУ, которые не имеют подтверждения и якобы содержат государственную тайну.

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