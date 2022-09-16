У Генштабі відповіли на чутки про конфлікт між керівництвом: не допускаємо розколів

Генштаб ЗСУ заперечив будь-який розкол між керівництвом країни. Військові назвали такі повідомлення провокаціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.
Військові зазначили, що армія та керівництво робить все можливе для оборони України і не мають конфліктів.
"Ми керуємося принципом єдиноначальності і не допускаємо всередині військового колективу розколів. Будь-які політичні спекуляції довкола конкретних дій на тому чи іншому напрямку і відверто провокативне намагання втягнути у це вище військово-політичне керівництво держави неприпустимі", - йдеться у повідомленні.
При цьому Генштаб звернувся до блогерів та інших користувачів соцмереж з закликом не поширювати фейки про нібито конфлікт, оскільки це призводить до суспільного непорозуміння.
Нагадаємо, нещодавно заступник міністр оборони Ганна Маляр закликала українців не довіряти публікаціям про ЗСУ, які не мають підтвердження і нібито містять державну таємницю.
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