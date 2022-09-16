У Генштабі відповіли на чутки про конфлікт між керівництвом: не допускаємо розколів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Військові зазначили, що армія та керівництво робить все можливе для оборони України і не мають конфліктів.

"Ми керуємося принципом єдиноначальності і не допускаємо всередині військового колективу розколів. Будь-які політичні спекуляції довкола конкретних дій на тому чи іншому напрямку і відверто провокативне намагання втягнути у це вище військово-політичне керівництво держави неприпустимі", - йдеться у повідомленні.

При цьому Генштаб звернувся до блогерів та інших користувачів соцмереж з закликом не поширювати фейки про нібито конфлікт, оскільки це призводить до суспільного непорозуміння.