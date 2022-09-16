RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Генштабі відповіли на чутки про конфлікт між керівництвом: не допускаємо розколів

Фото: Генштаб спростував заяви про конфлікт між керівництвом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Генштаб ЗСУ заперечив будь-який розкол між керівництвом країни. Військові назвали такі повідомлення провокаціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Військові зазначили, що армія та керівництво робить все можливе для оборони України і не мають конфліктів.

"Ми керуємося принципом єдиноначальності і не допускаємо всередині військового колективу розколів. Будь-які політичні спекуляції довкола конкретних дій на тому чи іншому напрямку і відверто провокативне намагання втягнути у це вище військово-політичне керівництво держави неприпустимі", - йдеться у повідомленні.

При цьому Генштаб звернувся до блогерів та інших користувачів соцмереж з закликом не поширювати фейки про нібито конфлікт, оскільки це призводить до суспільного непорозуміння.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністр оборони Ганна Маляр закликала українців не довіряти публікаціям про ЗСУ, які не мають підтвердження і нібито містять державну таємницю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУЗбройні сили УкраїниВійна в Україні