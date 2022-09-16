В Генштабе ответили на слухи о конфликте между руководством: не допускаем расколов
Генштаб ВСУ отрицает любой раскол между руководством страны. Военные назвали такие сообщения провокациями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
Военные отметили, что армия и руководство делают все возможное для обороны Украины и не имеют конфликтов.
"Мы руководствуемся принципом единоначалия и не допускаем внутри военного коллектива расколов. Любые политические спекуляции вокруг конкретных действий на том или ином направлении и откровенно провокационная попытка втянуть в это высшее военно-политическое руководство государства недопустимы", - говорится в сообщении.
При этом Генштаб обратился к блогерам и другим пользователям соцсетей с призывом не распространять фейки о якобы конфликте, поскольку это приводит к общественному недоразумению.
Напомним, недавно заместитель министр обороны Анна Маляр призвала украинцев не доверять публикациям об ВСУ, которые не имеют подтверждения и якобы содержат государственную тайну.
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