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В Генштабе ответили на обвинения, что "Херсон сдали без боя", историей командира роты

Фото: танкисты в первый день войны прорвали оборону оккупантов возле Херсона (facebookcom MinistryofDefence UA )
Автор: Наталья Юрченко

Генштаб ВСУ опроверг фейк о том, что "Херсон сдали" историей командира танковой роты Дмитрия Дозирчего. Военный за бои на юге получил высшую награду "Герой Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью танкиста изданию Hromadske.

Дозирчий вспоминает, что подготовка к наступлению РФ началась за несколько дней. Его роту перебросили в Херсонскую область на Олешковские пески. Утром 24 февраля им сообщили о начале войны и приказали прорываться на Херсон.

Танкисты должны были освободить Антоновский мост возле Херсона, чтобы обеспечить проход пехоты, однако российские оккупанты успели занять позиции в этом районе.

"Под мостом мы уничтожили миномет. Там уже стояла развернутая станция связи. А еще 30-40 человек личного состава были на мосту с противотанковыми средствами - РПГ-7В и ПТУР. То есть они уже нас ждали. Блокировали Новую Каховку и ждали, что вся бригада будет выходить через это направление", - пояснил Дозирчий.

По его словам, украинские военные заняли Антоновский мост около 17:00 24 февраля после активных боев. Оккупанты атаковали ВСУ авиацией, однако не смогли остановить штурм.

"Над нами пролетела вражеская авиация - три "Сушки". Понятно, что все попадали, люки закрыли. Две "Сушки" вернулись и над полицейским блокпостом сбросили две авиабомбы. Не знаю, ошиблись ли они или таким образом пугали. Но в мост бомбы не попали - пролетели метров на 5 дальше, упали на склон и скатились в болото", - рассказал танкист.

После того, как украинские военные прошли мосты, гражданские начали активно выезжать из Олешек и Херсона в направлении Николаева.

Напомним, что украинские военные атакуют склады и командные пункты врага на юге, в том числе и возле временно оккупированного Херсона.

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