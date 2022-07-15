В Генштабе ответили на обвинения, что "Херсон сдали без боя", историей командира роты

Дозирчий вспоминает, что подготовка к наступлению РФ началась за несколько дней. Его роту перебросили в Херсонскую область на Олешковские пески. Утром 24 февраля им сообщили о начале войны и приказали прорываться на Херсон.

Танкисты должны были освободить Антоновский мост возле Херсона, чтобы обеспечить проход пехоты, однако российские оккупанты успели занять позиции в этом районе.

"Под мостом мы уничтожили миномет. Там уже стояла развернутая станция связи. А еще 30-40 человек личного состава были на мосту с противотанковыми средствами - РПГ-7В и ПТУР. То есть они уже нас ждали. Блокировали Новую Каховку и ждали, что вся бригада будет выходить через это направление", - пояснил Дозирчий.

По его словам, украинские военные заняли Антоновский мост около 17:00 24 февраля после активных боев. Оккупанты атаковали ВСУ авиацией, однако не смогли остановить штурм.

"Над нами пролетела вражеская авиация - три "Сушки". Понятно, что все попадали, люки закрыли. Две "Сушки" вернулись и над полицейским блокпостом сбросили две авиабомбы. Не знаю, ошиблись ли они или таким образом пугали. Но в мост бомбы не попали - пролетели метров на 5 дальше, упали на склон и скатились в болото", - рассказал танкист.

После того, как украинские военные прошли мосты, гражданские начали активно выезжать из Олешек и Херсона в направлении Николаева.