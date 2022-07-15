В Генштабі відповіли на звинувачення, що "Херсон здали без бою", історією командира роти

Дозірчий згадує, що підготовка до наступу РФ почалася за декілька днів. Його роту перекинули в Херсонську область на Олешківські Піски. Зранку 24 лютого їм повідомили про початок війни та наказали прориватися на Херсон.

Танкісти повинні були звільнити Антонівський міст біля Херсона, щоб забезпечити прохід піхоти, проте російські окупанти встигли зайняти позиції у цьому районі.

"Під мостом ми знищили міномет. Там уже стояла розгорнута станція зв’язку. А ще 30-40 людей особового складу були на мосту з протитанковими засобами - РПГ-7В та ПТУРами. Тобто вони вже на нас чекали. Блокували Нову Каховку й чекали, що вся бригада буде виходити через цей напрямок", - пояснив Дозірчий.

За його словами, українські військові зайняли Антонівський міст близько 17:00 24 лютого після активних боїв. Окупанти атакували ЗСУ авіацією, проте не змогли зупинити штурм.

"Над нами пролетіла ворожа авіація - три "Сушки". Зрозуміло, що всі попадали, люки позакривали. Дві "Сушки" повернулись і над поліцейським блокпостом скинули дві авіабомби. Не знаю, чи вони помилилися, чи в такий спосіб лякали. Але в міст бомби не влучили - пролетіли метрів на 5 далі, упали на схил і скотилися в болото", - розповів танкіст.

Після того, як українські військові пройшли мости, цивільні почали активно виїжджати з Олешок та Херсона у напрямку Миколаєва.