В Генштабе опровергли очередной фейк россиян о Змеином
Фото: фейк россиян о змеином опровергли в Генштабе (Getty Images)
Заявления Министерства обороны РФ о якобы гибели украинских воинов, которые выполняли зачистку и устанавливали флаги Украины на острове Змеиный не соответствуют действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Генштаб ВСУ.
Пропагандистские СМИ России сообщили, что оккупанты нанесли авиаудар по Змеиному, когда ВСУ проводили там зачистку и устанавливали флаг Украины.
Этот фейк появился после того как украинские военные обнародовали фото и видео государственного флага на Змеином.
Напомним, украинские военные подняли на Змеином флаг Украины. Опубликованы кадры его установки.
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