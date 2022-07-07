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В Генштабе опровергли очередной фейк россиян о Змеином

Новина українською →
Украина, Четверг 07 июля 2022 19:20
В Генштабе опровергли очередной фейк россиян о Змеином Фото: фейк россиян о змеином опровергли в Генштабе (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Заявления Министерства обороны РФ о якобы гибели украинских воинов, которые выполняли зачистку и устанавливали флаги Украины на острове Змеиный не соответствуют действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Генштаб ВСУ.

Пропагандистские СМИ России сообщили, что оккупанты нанесли авиаудар по Змеиному, когда ВСУ проводили там зачистку и устанавливали флаг Украины.

Этот фейк появился после того как украинские военные обнародовали фото и видео государственного флага на Змеином.

Напомним, украинские военные подняли на Змеином флаг Украины. Опубликованы кадры его установки.

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