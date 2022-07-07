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В Генштабі спростували черговий фейк росіян про Зміїний

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Україна, Четвер 07 липня 2022 19:20
В Генштабі спростували черговий фейк росіян про Зміїний Фото: фейк росіян про Зміїний спростували в Генштабі (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Заяви Міністерства оборони РФ про нібито загибель українських воїнів, які виконували зачистку та встановлювали прапори України на острові Зміїний не відповідають дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Генштаб ЗСУ.

Міноброни РФ повідомило, що окупанти завдали авіаудару по Зміїному, коли ЗСУ проводили там зачистку та встановлювали прапор України.

Цей фейк з'явився після того як українські військові оприлюднили фото та відео державного прапора на Зміїному.

Нагадаємо, українські військові підняли на Зміїному прапор України. Опубліковані кадри його встановлення.

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