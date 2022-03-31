В Генштабе назвали потери РФ среди высшего военного руководства (список)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, сколько высших офицеров и военных руководителей потеряла армия РФ с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ .

Ниже представлен их список:

"По имеющейся информации, командование вооруженных сил российской федерации с началом вооруженной агрессии против Украины потеряло несколько военных руководителей из состава высших офицеров", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что недавно бойцы ВСУ ликвидировали под Харьковом командира российской 200-й бригады Дениса Курило.

Полномасштабная война России против Украины продолжается с 24 февраля. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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