В Генштабе назвали потери РФ среди высшего военного руководства (список)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, сколько высших офицеров и военных руководителей потеряла армия РФ с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
"По имеющейся информации, командование вооруженных сил российской федерации с началом вооруженной агрессии против Украины потеряло несколько военных руководителей из состава высших офицеров", - говорится в сообщении.
Ниже представлен их список:
Также сообщалось, что недавно бойцы ВСУ ликвидировали под Харьковом командира российской 200-й бригады Дениса Курило.
Полномасштабная война России против Украины продолжается с 24 февраля. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
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