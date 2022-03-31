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У Генштабі назвали втрати РФ серед вищого військового керівництва (список)

Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, скільки вищих офіцерів і військових керівників втратила армія РФ з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, командування збройних сил російської федерації з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів", - йдеться в повідомленні.

Нижче представлений їх список:

  • командувач 1-ї танкової армії генерал-лейтенанта Сергій Кісель, знятий з посади;
  • командувач 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Владислав Єршов, знятий з посади та заарештований;
  • начальник штабу - заступник командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майор Сергій Нирков, був важко поранений;
  • начальника штабу - заступник командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майор Андрій Серицкий, був важко поранений;
  • заступник командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Андрій Суховецкий, загинув;
  • командувач 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Яков Рязанцев, загинув;
  • командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Михайло Зусько, знятий з посади та заарештований.

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