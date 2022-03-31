У Генштабі назвали втрати РФ серед вищого військового керівництва (список)

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, скільки вищих офіцерів і військових керівників втратила армія РФ з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ .

Нижче представлений їх список:

"За наявною інформацією, командування збройних сил російської федерації з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів", - йдеться в повідомленні.

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