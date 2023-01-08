Генштаб ЗСУ про втрати РФ: До Кемеровської області прибув потяг, заповнений трупами окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Так, 5 січня з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами", - вказують у Генштабі.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого Росія втратила понад 110 тисяч одиниць особового складу та величезну кількість військової техніки.

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