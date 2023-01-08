Генштаб ВСУ о потерях РФ: В Кемеровскую область прибыл поезд, заполненный труппами оккупантов

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Потери государства-агрессора растут каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Так, 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами", - указывают в Генштабе.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля Россия потеряла более 110 тысяч единиц личного состава и огромное количество военной техники.

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