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Генштаб ВСУ о потерях РФ: В Кемеровскую область прибыл поезд, заполненный труппами оккупантов

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Воскресенье 08 января 2023 07:34
Генштаб ВСУ о потерях РФ: В Кемеровскую область прибыл поезд, заполненный труппами оккупантов Фото: В Кемеровскую область РФ прибыл поезд, заполненный труппами оккупантов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Потери государства-агрессора растут каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Так, 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами", - указывают в Генштабе.

Трупы захватчиков должны разгрузить в местные морги.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля Россия потеряла более 110 тысяч единиц личного состава и огромное количество военной техники.

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