Генштаб ЗСУ розкрив рекордні втрати армії РФ у 2026 році

За словами українських захисників, вересневий показник став абсолютним рекордом за весь 2026 рік.

Ба більше, він навіть зміги перевершити нещодавні пікові значення літньої кампанії.

Також Генштаб ЗСУ розкрив динаміку втрат армії РФ у живій силі:

Січень - 31 710;

Лютий - 26 090;

Березень - 31 960;

Квітень - 32 980;

Травень - 33 760;

Червень - 39 290;

Липень - 42 860;

Серпень - 42 020;

Вересень - 46 230.

Тобто за останні 9 місяців 2026 року Сили оборони України встигли успішно знешкодити 326 900 російських загарбників.

Що цікаво: якщо порівнювати втрати ворога у січні та вересні, то можна помітити, що вони зросли на 14 520 осіб - тобто на 45,8%.

Як пояснили в Генштабі ЗСУ, ці втрати ворога доводять, що військове командування армії РФ не вміє досягати поставлених цілей на полі бою. Окрім того, це також доказ зростання точності та ефективності вогневого ураження з боку Сил оборони.

"Кожна спроба тиску на наші позиції завершується для ворога неспіврозмірними санітарними й безповоротними втратами. Вдячність кожному і кожній за стійкість і професіоналізм", - підсумували в Генштабі.