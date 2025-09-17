Генштаб ЗСУ повідомив свіжі дані з поля бою: РФ застосувала понад 2000 дронів

Нагадуємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що війна в Україні може бути завершена протягом 60-90 днів у разі, якщо Європа введе значні вторинні тарифи проти держав, які продовжують закуповувати російську нафту.

Зазначимо, що повномасштабна агресія Росії проти України стала сигналом для всього Європейського союзу. Країни блоку повинні готуватися до можливих загроз і зміцнювати оборонний потенціал.