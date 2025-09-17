Генштаб ВСУ сообщил свежие данные с поля боя: РФ применила более 2000 дронов

Северо-Слобожанское и Курское направления. Девять боев, шесть авиаударов, 13 авиабомб и 169 обстрелов, в том числе четыре из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление. Пять атак в районах Вовчанска, Вовчанских Хуторов и Липцов, два столкновения остаются активными.

Купянское направление. Враг шесть раз пытался продвинуться к Купянску, Петропавловке, Андреевке и Песчаному. Три атаки еще продолжаются.

Лиманское направление. Украинские защитники отражали 12 атак в районах Шийковки, Шандриголового, Ставков, Колодязей, Грековки, Среднего и Торского. Четыре боя не завершены.

Северское направление. Зафиксировано 19 атак в районах Серебрянки, Григоровки, Выемки, Ямполя и Дроновки. Три столкновения еще длятся.

Краматорское направление. Два боестолкновения в районе Орехово-Васильевки.

Торецкое направление. Украинские войска отбили 15 атак в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русиного Яра, а также в сторону Иванополья и Плещиевки. Два боя остаются незавершенными.

Покровское направление. Зафиксировано 46 атак в районах Владимировки, Вильного, Никаноровки, Шахового, Родинского, Новоэкономического и других населенных пунктов. Украинские силы сорвали 40 атак, шесть столкновений продолжаются. Потери врага составили 177 человек, уничтожено пять единиц техники и 32 беспилотника.

Новопавловское направление. 15 атак в районах Филии, Ивановки, Александровграда, Малиевки, Сечного и Новоивановки. Три столкновения активны.

Гуляйпольское направление. Две атаки в районе Полтавки, бои еще идут. Зафиксированы авиаудары по Белогирью и Зализничному.

Ореховское направление. Одна атака в районе Каменского и авиаудар по Григоровке.

Приднепровское направление. Две атаки у Одрадокаменки, враг применил неуправляемые ракеты.

Отмечается результативная работа 40-й отдельной бригады береговой обороны, бойцы которой нанесли противнику значительные потери в живой силе и технике.