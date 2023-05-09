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Генштаб ЗСУ попередив про можливі провокації Кремля на території Росії під час "побєдобєсія"

Фото: на 9 травня на території Росії можливі провокації (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Побєдобєсіє" на території Росії постійно вимагає нових великих жертв та злочинів, аби здобути підтримку власного населення. РФ - це держава-терорист, схиблена на сакральних датах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Telegram.

"Ми бачимо, що у багатьох російських містах 9-го травня заплановані паради, у тому числі й за участі дітей. Не виключено, що Росія готує провокації проти своїх жителів. Вони неодноразово знищували власних людей заради політичних цілей", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Генштабі, провокації і брехня - одвічна зброя тиранів і агресорів. "Вся суть війни, яку розв’язала Росія проти України полягає в тому, що ми - не вони. Ми б’ємося на полі бою. Вони ж бомбардують пологові будинки і вокзали, де збираються цивільні люди", - зазначається в повідомленні.

"Збройні сили України діють виключно в рамках міжнародного гуманітарного права, дотримуються правил та звичаїв війни. Життя людей - ключова цінність для нас. Ми не воюємо проти цивільного населення і, зокрема, дітей", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, на території Росії скасували більшість військових парадів на 9 травня. Водночас, парад планують провести у Москві, і до Путіна приїдуть декілька голів країн-сателітів.

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9 МаяВійна Росії проти України