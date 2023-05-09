RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генштаб ВСУ предупредил о возможных провокациях Кремля на территории России во время "победобесия"

Фото: на 9 мая на территории России возможны провокации (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Победобесие" на территории России постоянно требует новых крупных жертв и преступлений, чтобы получить поддержку собственного населения. РФ - это государство-террорист, помешанное на сакральных датах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram .

"Мы видим, что во многих российских городах 9 мая запланированы парады, в том числе и при участии детей. Не исключено, что Россия готовит провокации против своих жителей. Они неоднократно уничтожали собственных людей ради политических целей", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, провокации и ложь - извечное оружие тиранов и агрессоров. "Вся суть войны, которую развязала Россия против Украины, заключается в том, что мы - не они. Мы сражаемся на поле боя. Они же бомбардируют роддома и вокзалы, где собираются гражданские люди", - отмечается в сообщении.

"Вооруженные силы Украины действуют исключительно в рамках международного гуманитарного права, соблюдают правила и обычаи войны. Жизнь людей - ключевая ценность для нас. Мы не воюем против гражданского населения и, в частности, детей", - добавили в Генштабе.

Напомним, на территории России упразднили большинство военных парадов на 9 мая. В то же время парад планируют провести в Москве, и в Путин приедут несколько глав стран-сателлитов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
9 МаяВойна России против Украины