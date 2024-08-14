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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження чотирьох військових аеродромів у Росії

Середа 14 серпня 2024 23:24
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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження чотирьох військових аеродромів у Росії Фото: російський Су-35 (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що в ніч на 14 серпня Україна атакувала чотири військові аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Атаку здійснили підрозділи Повітряних сил та Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно зі Службою безпеки України і Головним управлінням розвідки Міноборони.

Було атаковано аеродроми "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор" у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ.

На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника.

Основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження.

Результати атаки уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 14 серпня Росію масовано атакували ударні дрони. Міноборони РФ стверджувало, що російською ППО нібито було "знищено" 117 дронів. Проте супутник зафіксував ураження як мінімум чотирьох ангарів на аєродромі "Борисоглєбськ". Російські блогери писали про пошкодження надзвукового винищувача МіГ-31К на аеродромі "Саваслєйка".

Детальніше про атаку - в матеріалі РБК-Україна "Не лише "Саваслейка". Що відомо про найбільшу атаку України на аеродроми РФ".

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