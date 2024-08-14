ua en ru
Чт, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Генштаб ВСУ подтвердил поражение четырех военных аэродромов в России

Среда 14 августа 2024 23:24
UA EN RU
Генштаб ВСУ подтвердил поражение четырех военных аэродромов в России Фото: российский Су-35 (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что в ночь на 14 августа Украина атаковала четыре военных аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Атаку совершили подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций ВСУ совместно со Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Минобороны.

Были атакованы аэродромы "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор" в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ.

На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника противника.

Основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения.

Результаты атаки уточняются.

Напомним, в ночь на 14 августа Россию массированно атаковали ударные дроны. Минобороны РФ утверждало, что российской ПВО якобы было "уничтожено" 117 беспилотников. Однако спутник зафиксировал поражение как минимум четырех ангаров на аэродроме "Борисоглебск". Российские блогеры писали о повреждении сверхзвукового истребителя МиГ-31К на аэродроме "Саваслейка".

Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина "Не только "Саваслейка". Что известно о самой большой атаке Украины на аэродромы РФ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Украина достигает стратегической цели в Курской области, - Зеленский
Украина достигает стратегической цели в Курской области, - Зеленский
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия