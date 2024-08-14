Генштаб ВСУ подтвердил поражение четырех военных аэродромов в России

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что в ночь на 14 августа Украина атаковала четыре военных аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника противника.

Были атакованы аэродромы "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор" в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ.

Атаку совершили подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций ВСУ совместно со Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Минобороны.

Напомним, в ночь на 14 августа Россию массированно атаковали ударные дроны. Минобороны РФ утверждало, что российской ПВО якобы было "уничтожено" 117 беспилотников. Однако спутник зафиксировал поражение как минимум четырех ангаров на аэродроме "Борисоглебск". Российские блогеры писали о повреждении сверхзвукового истребителя МиГ-31К на аэродроме "Саваслейка".

Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина "Не только "Саваслейка". Что известно о самой большой атаке Украины на аэродромы РФ".

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