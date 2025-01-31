UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по великому НПЗ у Волгоградській області

Фото: Сили оборони атакували НПЗ у Волгоградській області РФ (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Українські воїни в ніч на 31 січня атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області РФ. Цей НПЗ входить у десятку найбільших у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За операцією стояли підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР Міноборони. Захисники завдали удару по ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області.

"Цей НПЗ за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів Росії та задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ", - повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Після атаки зафіксовані спалахи та вибухи в районі важливого для окупантів заводу. Результати вогневого ураження уточнюються.

Вибухи у Волгоградській області

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 31 січня у Волгоградській області Росії поскаржилися на вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів на місцевий НПЗ.

У мережі публікували кадри спалахів у районі нафтопереробного заводу та звуки вибухи.



Пізніше керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив про ураження НПЗ у Волгоградській області. Він зазначив, що це один з найбільших в Росії нафтопереробних заводів. Там виробляють бензин, дизельне пальне, мазут і авіаційне пальне.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНПЗГоловне управління розвідкиГУРВійна в Україні