Генштаб ЗСУ підтвердив удар по великому НПЗ у Волгоградській області

Вибухи у Волгоградській області

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 31 січня у Волгоградській області Росії поскаржилися на вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів на місцевий НПЗ.

У мережі публікували кадри спалахів у районі нафтопереробного заводу та звуки вибухи.





Пізніше керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив про ураження НПЗ у Волгоградській області. Він зазначив, що це один з найбільших в Росії нафтопереробних заводів. Там виробляють бензин, дизельне пальне, мазут і авіаційне пальне.

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