Генштаб ВСУ подтвердил удар по большому НПЗ в Волгоградской области

Взрывы в Волгоградской области

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 31 января в Волгоградской области России пожаловались на взрывы. Россияне заявили об атаке дронов на местный НПЗ.

В сети публиковали кадры вспышек в районе нефтеперерабатывающего завода и звуки взрывов.





Позже руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил о поражении НПЗ в Волгоградской области. Он отметил, что это один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов. Там производят бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо.

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