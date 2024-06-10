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Генштаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ у Ростовській області 5 червня

Архівне фото: Новошахтинський НПЗ атакували українські дрони 5 червня (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили інформацію про удар українських дронів по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують методично нищити нафтопереробну галузь Росії. Зокрема, 5 червня наші підрозділи успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн тонн нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 млн доларів.

"Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни", - зазначили у Генштабі.

Атака на Новошахтинський НПЗ

Нагадаємо, в ніч на 6 червня в мережі з'явилася інформація про атаку на Новошахтинський НПЗ. Telegram-канали публікували відповідні відео.

Місцеві жителі спочатку почули низку вибухів, а потім на території заводу почалася пожежа.

Пізніше стало відомо, що Новошахтинський НПЗ був пошкоджений внаслідок атаки дронів.

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НПЗРостовская областьГенштаб ВСУВійна в Україні