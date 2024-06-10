Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ в Ростовской области 5 июня

"Силы обороны Украины продолжают методически уничтожать нефтеперерабатывающую отрасль России. В частности, 5 июня наши подразделения успешно атаковали средствами украинского производства Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 млн долларов.

"Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно усложняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против нашей страны", - отметили в Генштабе.