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Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ в Ростовской области 5 июня

Архивное фото: Новошахтинский НПЗ атаковали украинские дроны 5 июня (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили информацию об ударе украинских дронов по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

"Силы обороны Украины продолжают методически уничтожать нефтеперерабатывающую отрасль России. В частности, 5 июня наши подразделения успешно атаковали средствами украинского производства Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 млн долларов.

"Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно усложняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против нашей страны", - отметили в Генштабе.

Атака на Новошахтинский НПЗ

Напомним, в ночь на 6 июня в сети появилась информация об атаке на Новошахтинский НПЗ. Telegram-каналы публиковали соответствующие видео.

Местные жители сначала услышали целый ряд взрывов, а затем на территории завода начался пожар.

Позже стало известно, что Новошахтинский НПЗ был поврежден в результате атаки дронов.

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