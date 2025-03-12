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Генштаб ЗСУ підтвердив суттєве просування сил РФ у Курській області (карти)

Фото: Генштаб ЗСУ підтвердив просування росіян у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Генштаб ЗСУ підтвердив просування російських військ у Курській області. Про це свідчать карти боїв, опубліковані останніми днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

На картах, які опублікував Генштаб за 10 та 11 березня, помітно, що зона, яку контролювали Сили оборони в Курській області, помітно зменшилася. Росіяни майже підійшли до Суджі. Про активність наступу російських військ у цьому районі пишуть від початку березня.

Як повідомляли раніше джерела РБК-Україна, росіяни хочуть пробитись до Басівки і далі до Юнаківки Сумської області. Вони намагаються перерізати дорогу Суджа-Суми і тим самим створити оперативне оточення українських військ.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ за 10 березня зазначалося, що в операційній зоні в Курській області українські підрозділи відбили 11 атак російських військ. Армія РФ завдала 41 авіаційного удару із застосуванням 61 керованої бомби, а також здійснила 272 артилерійських обстріли позицій військ та населених пунктів, зокрема 19 - з реактивних систем залпового вогню.

Фото: карти боїв у Курській області 10 березня (facebook.com/GeneralStaff.ua)

За минулу добу, 11 березня, українські сили в Курській області відбили 33 атаки росіян. Ворог завдав 22 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих авіабомб, а також здійснив 280 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, дев’ять - з РСЗВ.

Фото: карти боїв у Курській області 11 березня (facebook.com/GeneralStaff.ua)

 

 

Ситуація у Курській області

Останніми днями ситуація у Курській області значно ускладнилася. Як відомо, росіяни посилили наступ, намагаючись просунутися до важливої траси Суми-Суджа.

Джерела РБК-Україна підтверджують, що ворог хоче створити оперативне оточення українських військ. Тож зараз вживаються заходи для стабілізації ситуації у Курській області та плануються контрзаходи.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні кадри підтверджують просування росіян на південь від Суджі.

Детальніше про ситуацію у Курській області та чи втримають ЗСУ позиції - у матеріалі РБК-Україна.

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Курська областьСуджаЗбройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна в Україні